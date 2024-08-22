Kayserispor'dan resmi açıklama geldi! ''Fenerbahçe bize transfer yasağı getirtti"

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçı sonrasında genel kurulu alacağını açıklayan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Çamlı, Olivier Kemen transferinden dolayı gelen transfer yasağında kendi hatası olduğu gerekçesiyle kulübe 96 bin 250 Euro bağışladığını belirterek, "Bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki; geldiğim günden beri Kayserispor’un nasıl yönetilmesi gerekiyorsa gece gündüz bunun hesabını yaparak yönettiğimi ifade etmek istiyorum. Burada erdemli bir davranış sergileyerek yaptığım hatayı paylaşmak istiyorum. Benim adıma bir hatadır. Oliver Kemen fesih edip gitmiştir. Kayserispor, Kemen’in feshinden dolayı içeride 180 + 10 bin Euro alacağı var, bundan dolayı fesih etmiştir. Bu parayı ödeyemedik. Kulübümüz Kemen’den dolayı 96 bin 250 Euro bu fesihten dolayı böyle bir hasıl olmuştur. 96 bin 250 Euro’yu ben ödüyorum. 32 aylık dönemimde 1 tane böyle bir olayımız var, kulübe gelen tüm zararlarını şahsi olarak üstlendim ve kulübe de bunu ödedim" dedi.

"FENERBAHÇE TRANSFER YASAĞI GETİRTTİ"

Asbaşkan Nurettin Açıkalın, Berna Gözbaşı döneminde Fenerbahçe'den yapılan Mame Thiam transferi ile ilgili konuşarak, "Thiam'ın transfer edildiği sezonda, Kayseri'de oynanan Fenerbahçe maçında rakip takım taraftarları stada alınmadı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Fenerbahçe, Thiam transferinden kaynaklı transfer yasağı getirtti. Yani 'Benim seyircimi almazsan ben de transfer yasağı getiririm.' dedi. Bu kulüp, bu temlikleri 4-5 yıl ligi 11, 12. sırada biterse bile ödeyemez." ifadelerini kullandı.

"BEN ARTIK YÖNETMEK İSTEMİYORUM"

Berna Gözbaşı’nın 600 milyon TL’lik alacağı için kulübün gelirlerine temlik koydurduğunun altını çizen Başkan Çamlı, "Elbette hatalarım olacak. Hata başka bir şey, kasıt ve ihanet başka bir şey. Benim derdim Kayserispor; benim derdim ne Berna Gözbaşı, ne Erol Bedir, ne Recep Mamur. Hep söylüyorum; Allah razı olsun Recep Mamur’dan, Erol Bedir’den, Berna Başkandan. Hizmet etmişlerdir, yapmışlardır. Yaptıkları iyi olan her şey için teşekkür ediyorum. Genel kurul kararı aldım, dedim ki ’buyurun yönetin’. Sonuna kadar samimiyim, ben artık yönetmek istemiyorum. 33 aydır TFF geliri 0 bankalara temlikli, seyirci geliri temlikli, sponsorluklar temlikli, kombine satışları temlikli. Ne yapacağız? Kayserispor’dan alacağınız olabilir. Bu koltuk ucuz bir koltuk değil, hepimiz belirli riskleri alıyoruz. Hem bu koltukta oturacağız, sonra diyeceğiz ki ’risk yok’ Böyle bir şey yok arkadaşlar. İllaki alacağı vardır. Burayı teslim aldığındaki hesap tablosunu da vereceğim. Vereceğim hesaplar kuruşuna kadar doğru, istediğiniz bilirkişiye, istediğiniz yeminliye incelettirebilirsiniz. 33 aydır bu hesaplara çalışıyorum, Allah’a hamt olsun kimsenin zan altında kalmayacağı şekilde bu hesapları çıkarttım. Bugün paylaşalım ki, bu gün Kayserispor için milat olsun" diye konuştu.