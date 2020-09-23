YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor-Erzurumspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Kayserispor-Erzurumspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 3.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.2020-2021 Süper Lig sezonunu 3.haftasında 26 Eylül 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Kayserispor-Erzurumspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 3.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
2020-2021 Süper Lig sezonunu 3.haftasında 26 Eylül 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Maçın 4.Hakemi Cihan Aydın.
Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç günü belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:20
Öğle
12:35
İkindi
16:00
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.