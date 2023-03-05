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Kayserispor Fenerbahçe maçında oyundan çıkan Arda Güler'e önce yuhaladılar, sonra alkışladılar!

05.03.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler 60 dakika sahada kalırken, genç oyuncuya Kayserispor tribünlerinden hem destek hem de tepki geldi. İşte detaylar...

Kayserispor Fenerbahçe maçında oyundan çıkan Arda Güler'e önce yuhaladılar, sonra alkışladılar!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe seyircisi oynadığı Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

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Sarı-Lacivertliler adına goller Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'ndan gelirken, Portekizli teknik adam Jorge Jesus mücadeleye farklı bir ile çıktı. Uzun bir aranın ardından ilk 11'de genç yıldız Arda Güler'e yer veren Jesus, genç oyuncuyu karşılaşmanın 60. dakikasında kenara alırken, oyuna İrfan Can Kahveci'yi dahil etti.

TEPKİ VE ALKIŞ BİR ARADA!

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Genç 10 numara oyundan çıkarken ilginç bir an yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarların alınmadığı mücadelede, Arda Güler saha kenarına doğru yöneldiği esnada Kayseri'deki tribünlerin bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı oyuncuyu alkışladı. Oyundan çıkarken Arda'yı alkışlayan gruba, tepki gösterenler ıslıkla karşılık verdi.

SEMBOLİK KUTLAMA

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Fenerbahçeli futbolcular, Kayserispor maçından sonra boş olan deplasman tribününün önüne gidip alkışlayarak sembolik bir kutlama yaptı.


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