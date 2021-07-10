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Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, gazetecilerle buluştu:

10.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğru Türk oyuncuları koyduğunuzda, 3-4 iyi yabancı aldığınızda ilk 10'da, ilk 8'de bulunabileceğimize inanıyorum ve bu hedef için oynayacağız" - "(Lionel Carole transferi) Doğrudur. Kendisinin bu akşam şehrimize gelmesini bekliyoruz"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un futbol direktörü Ali Naibi, bu sezon ilk 8'e girmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Doğru Türk oyuncuları koyduğunuzda, 3-4 iyi yabancı aldığınızda ilk 10'da, ilk 8'de bulunabileceğimize inanıyorum ve bu hedef için oynayacağız." dedi.

Kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Naibi, zor bir görev aldığının farkında olduğunu söyledi.

Kayserispor'un önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan Naibi, şunları kaydetti:

"Sizler de biliyorsunuz Kayserispor'un son seneleri çok güzel geçmedi ama şehirdeki ve kulüpteki potansiyeli biliyoruz. Başkanımız çok istekli, kulüp için maddi manevi tüm desteği vermeye hazır. Başarılı olmak istiyor. Geçmiş yıllarda burada, yanlış yönetilen bazı süreçler olmuş. Şimdi elimizdeki kadroyu güçlendirerek yanlış yönetilen o süreci biraz daha düzelterek yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. İdmanlarımız güzel gidiyor. Bazı oyuncularımızla yollarımızı ayırdık. Yeni oyuncular katmaya başladık. Transfer tahtamız da çok yakın zamanda açılacak ve bunları resmi olarak açıklayacağız."

Naibi, bir gazetecinin, "Kayserispor'un yıldız transfer düşüncesi var mı?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Transfer konusunda gerçekten ince eleyip sık dokuyoruz. Buraya geldiğimde kulübün bir scout ekibinin olmaması, data analiz ekibinin olmaması, bununla ilgili fazla hazırlıklarının bulunmaması durumu vardı. Şu anda bu ekipleri kurduk. Daha önce çalıştığımız yerlerden gelen ekibimizle hazır bir şekilde, eksikleri bilerek geldik. Yıldız transfer, isim olarak bazen güzel oluyor. Şehirde bir heyecan yaratıyor. İmzalar atılırken her şey hoş oluyor ama ondan sonra önemli olan sahadaki performansı. Biz burada sahada performans verecek ve ardından şehrin seveceği, Türkiye'nin takdir edeceği oyuncular getirmek istiyoruz. O yüzden isimler çok önemli değil. Tabii ki hem isim olup hem performans verirse herkes için çok iyi ama asıl hedef doğru oyuncuyu alabilmek."

- "Carole'ün bu akşam şehrimize gelmesini bekliyoruz"

Ali Naibi, daha önce Galatasaray forması giyen Lionel Carole'ün Kayserispor ile anlaşıp anlaşmadığı sorusuna, "Doğrudur. Kendisinin bu akşam şehrimize gelmesini bekliyoruz." cevabını verdi.

Naibi, pazartesi günü bir yabancı oyuncunun daha takıma katılacağını söyledi.

- "Hedeflerimizi yüksek tutmalıyız"

Kayserispor'un hedeflerini yüksek tutması gerektiğini vurgulayan Naibi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben geldiğimden beri 'düşmeyelim, düşme tehlikesi yaşamayalım' diye konuşuluyor. Ben biraz daha büyük düşünüyorum bu konuda. Çünkü bu şehir gerçekten bunu hak ediyor. Yani 4 büyük kulüpten sonra en fazla tepeyi zorlayan kulüpler Kayseri ve Gaziantep'ti. Tekrar o seviyeye gelmeliyiz. O seviyeye gelmek için 3-5 yıla ihtiyacımız var demeyeceğim çünkü Türkiye ligi öyle bir lig değil. Doğru Türk oyuncuları koyduğunuzda, 3-4 iyi yabancı aldığınızda ilk 10'da, ilk 8'de bulunabileceğimize inanıyorum ve bu hedef için oynayacağız. Bu kulüpte neredeyse büyük kulüplerde olmayan bir tesis ve çok güzel bir stat var. Bunu yapmak için her şart mevcut. İstekli ve iyi bir başkan var. O yüzden hedeflerimizi yüksek tutmalıyız."

Mensah'ın kulüp için değerli bir oyuncu olduğuna değinen Naibi, "Maliyeti yüksek. Şartlar oluştuğu takdirde yollarımızı ayırabiliriz ama bizimle kalacaksa da ondan en iyi şekilde faydalanmalıyız." dedi.

Naibi, kaleci Doğan Alemdar ile ilgili de "Asıl hedefimiz Doğan Alemdar'ı elimizde tutmak. Örneğin, Doğan'ın transferiyle ilgili bir kulüple anlaşsak bile bizde bir sene daha oynasın. Gideceği kulübe öyle gitsin. Avrupa'da genç oyuncular için bu tip anlaşmalar oluyor. Henüz bir gelişme yok şu an." diye konuştu.

Toplantıda, Kayserispor'un futbol direktör yardımcısı Berkay Türkmen de hazır bulundu.

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