Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35 ila 125 TL arasında değişti. Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL

Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL

Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL

Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL

Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL

Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

Yukatel Kayserispor Kulübü, "2021-2022 Süper Lig Sezonu 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA





