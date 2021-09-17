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Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

17.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35 ila 125 TL arasında değişti. Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL
Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL
Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL
Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL
Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL
Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL
Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL
Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL
Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

Yukatel Kayserispor Kulübü, "2021-2022 Süper Lig Sezonu 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
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