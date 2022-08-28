KAYSERİSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Giresunspor maçı içi nefesler tutuldu. 3 karşılaşmadan 2 yenilgi, 1 galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, sahasında rakip takımı takımı mağlup edip çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki Kayserispor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Giresunspor maçı hangi kanalda?
Kayserispor-Giresunspor maçı 28 Ağustos 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Kayserispor-Giresunspor maçı 2 saat 19.15'te başlayacak.
Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
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