SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. KAYSERİSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Giresunspor Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, heyecanla beklenen maç öncesi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Kayserispor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Giresunspor maçı hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Giresunspor maçı içi nefesler tutuldu. 3 karşılaşmadan 2 yenilgi, 1 galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, sahasında rakip takımı takımı mağlup edip çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki Kayserispor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Giresunspor maçı hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Giresunspor maçı 28 Ağustos 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak.

KAYSERİSPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Giresunspor maçı 2 saat 19.15'te başlayacak.

Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayanlar bile var! Kansere yakalanmıştı, yıldız futbolcunun son paylaşımı...Ağlayanlar bile var! Kansere yakalanmıştı, yıldız futbolcunun son paylaşımı...
G.Saray'ı 'kebapçı' yüzünden reddetti!G.Saray'ı 'kebapçı' yüzünden reddetti!
Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Giresunspor spor toto maçı spor tot süper li spor to iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

Ve belli oldu! İşte Icardi'nin imza tarihi

Ve belli oldu! İşte Icardi'nin imza tarihi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.