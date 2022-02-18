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Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

18.02.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor ile Giresunspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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