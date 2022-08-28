YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

28.08.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Oyun olarak yakaladığımız pozisyonlar vardı. Geçiş oyununu iyi sonuçlandırabilirdik"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, beklemedikleri bir skorla sahadan mağlup ayrıldıklarını ve kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, karşılaşmaya iyi başladıklarını fakat çalıştıkları yerden bir gol yediklerini belirtti.

İkinci yarı biraz daha toparladıklarını ve oyun üstünlüğünü aldıklarını aktaran Keleş, "İkinci yarı pozisyonlara girmeye başladık ama kötü bir gol yedik. Taçtan yediğimiz bir gol. Bize hiç yakışmadı. Sonra biraz dengemiz bozuldu. Oyun olarak yakaladığımız pozisyonlar vardı. Geçiş oyununu iyi sonuçlandırabilirdik. Son vuruşlarda ve tercihlerde biraz hata yaptık. Yeni bir takımız. Yeni oyuncularımız var. Alternatiflerimiz yok. İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar istediğimiz oyuncuları alacağız. Alternatiflerimizi çoğaltacağız. İyi yoldayız, kötü skor ama oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Kayserispor'a bundan sonra başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiKayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldüSamsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü
GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kayserispor Hakan Keleş futbol

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:56
Öğle
12:44
İkindi
16:26
Akşam
19:23
Yatsı
20:44
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.