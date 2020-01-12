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  4. Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.
Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri’ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.

Gustavo Campanharo kimdir?
Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya’nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya’da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya’nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.
Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.

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Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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