Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon maçının hakemleri belli oldu

Hes Kablo Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçı hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Yiğit Arslan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu müsabakasında 26 Kasım 2020 Perşembe günü Kayseri KAdir Has Stadyumunda saat 17.00’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon maçı hakemleri açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon maçında Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan’ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kemal Mavi yapacak. Maçın 4.Hakemi Hakan Ülker.

