Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiraladı

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert Çetin'in kiralık olarak transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaştıklarını söyledi.
Gözbaşı, transferin takıma ve taraftara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz