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Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiraladı

06.01.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiraladı

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert Çetin'in kiralık olarak transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaştıklarını söyledi.

Gözbaşı, transferin takıma ve taraftara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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