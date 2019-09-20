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Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 20.09.2019 00:03 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında yardım gecesi düzenlendi.

Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi

Kayserispor Vakfı'nın başvurusu üzerine Vali Şehmus Günaydın imzasıyla başlatılan yardım kampanyası için düzenlenen gece Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ilçe belediye başkanları, taraftarların da katılımı ile gerçekleştirilen gecede, ulusal yayın yapan iki televizyon kanalı ve yerel televizyonların canlı yayınlarıyla taraftarlara ulaşıldı.

TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen gecede SMS, banka hesap numaraları ve forma satışı yöntemiyle Kayserispor'a yardım toplandı.

Telefon bağlantılarıyla Kayserili iş adamlarının forma satın aldığı geceye telefonla katılan Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de 5 bin 38 forma satın alarak sarı-kırmızılı kulübe katkıda bulundu.

Kampanyada elde edilen gelirin önümüzdeki günlerde kulübün resmi internet sitesinden açıklanacağı bildirildi.

Ayrıca geceye Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve futbolcuların yanı sıra önceki dönemlerde sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan teknik direktörler de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Şehmus Günaydın

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