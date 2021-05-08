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Kayserispor ile Gaziantep FK yenişemedi

08.05.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor evine Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Kayserispor ile Gaziantep FK yenişemedi

Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, 55 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının 1 sıra üstüne 17. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

13 - Yeni Malatyaspor: 44
14 - Başakşehir: 44
15 - Kasımpaşa: 43
16 - -Antalyaspor: 43
17 - Kayserispor: 40
18 - Ankaragücü 39
19 - *BB Erzurumspor: 37️
20 - Gençlerbirliği: 35

"-" ibaresinin bulunduğu takımlar, maç fazlası olan takımlardır.

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