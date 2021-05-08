Kayserispor ile Gaziantep FK yenişemedi

Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, 55 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının 1 sıra üstüne 17. sırada yer buldu.
Gaziantep FK, gelecek hafta Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.
DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
13 - Yeni Malatyaspor: 44
14 - Başakşehir: 44
15 - Kasımpaşa: 43
16 - -Antalyaspor: 43
17 - Kayserispor: 40
18 - Ankaragücü 39
19 - *BB Erzurumspor: 37️
20 - Gençlerbirliği: 35
"-" ibaresinin bulunduğu takımlar, maç fazlası olan takımlardır.
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