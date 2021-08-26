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Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'i transfer etti

26.08.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'i transfer etti

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'le anlaştıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tecrübeli kaleci ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Mesajda "Hoşgeldin Cenk Gönen. Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Denizlispor kalesini koruyan 33 yaşındaki Gönen, daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Malaga ve Altay formaları giydi.

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