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Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

13.03.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy: - "Önümüzde Karagümrük maçı var. İnşallah orada daha iyi skor elde ederiz" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Sonuçta çok değerli bir 3 puan ile evimize dönüyoruz. Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un yardımcı antrenörü Taşkın Aksoy, gelecek hafta Fatih Karagümrük ile yapacakları maçtan daha iyi bir skor almayı hedeflediklerini söyledi.

Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını ve güçlü bir ekibe yenildiklerini belirtti.

İlk yarı oyun planlarının neredeyse tamamının tuttuğunu aktaran Aksoy, iyi pozisyonlar yakaladıklarını ve 2 tane çok güzel gol attıklarını ifade etti.

Sonrasında gereksiz bir penaltı yaptıklarına değinen Aksoy, şunları kaydetti:

"Ondan evvel bir pozisyon daha var, ofsayt pozisyonu. Oyun 5-6 dakika durdu, soğudu. Neden bu kadar sürdü ben anlamış değilim, bariz ofsayt. Sonrasında gereksiz bir penaltı, arkadan temas var ama şunu belirteyim maalesef hakemlerin bir çizgisi yok. Benzer pozisyon uzatmada bizim lehimize oldu. Sordum, oyuncum 'temas vardı hocam' dedi. Onu çalmadı. Attamah'a sarı kart, Soner aynı faulü yaptı verilmedi. Bir çizgi yok. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Bu hafta zaten MHK hepimizi şaşırtan bir karar aldı. Kendi camiasında büyük bir sıkıntı var herhalde. Bugün de biz yaşadık maalesef."

İkinci yarı aynı oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Aksoy, "Çok gereksiz 2 gol yedik ama takım gene bir reaksiyon gösterdi. Çıktı mücadele etti. İbrahim'in müthiş şutu maalesef direkten döndü. Son dakika baskı kurmaya çalıştık. Üzgünüz. Önümüzde Karagümrük maçı var. İnşallah orada daha iyi skor elde ederiz. Takımın mücadelesinden, bilhassa ilk yarıdaki oyunundan memnunum." diye konuştu.

- Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ligin boyunun çok kısaldığını, artık her takımın nihai hedefinin ortaya çıktığını ve herkesin tüm enerjisini bu hedef için harcadığını vurguladı.

Bu maçın da onlardan biri olduğunu belirten Palut, şöyle devam etti:

"Aslında iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ama maçın başlamasıyla beraber beklediğimizin tam tersi bir durum gelişti. 14 dakikada 2 gol yememizin yanında ilk 45 dakikada gösterdiğimiz performans son derece kötüydü. Ne ofansif olarak ne defansif olarak hiçbir şekilde rakibimize karşılık veremedik. Ama bu periyotta attığımız penaltı gölü bizi en azından mental açıdan ikinci yarıya daha sağlıklı bir şekilde taşıdı. İkinci yarıya geldiğimiz zaman ilk düdükten maç bitene kadar istediklerini yapan, oyuna son derece hakim, goller bulan ve daha fazla goller bulabilecek bir Konyaspor takımı vardı. Sonuçta çok değerli bir 3 puan ile evimize dönüyoruz. Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama 2-0'dan 3-2'ye dönmenin tabii ki çok büyük önemi var, büyük karakter istiyor ama oyun neden 2-0'a geldi, neden ilk yarı bu kadar kötü oynadık bunun da oyuncularımla beraber mutlaka değerlendirmesini yapacağız."

Palut, Konyaspor'a geldiğinden beri belki de en sert devre arası toplantısını yaptığını sözlerine ekledi.

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