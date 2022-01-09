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Kayserispor koptu gidiyor! Üst üste 2. galibiyet...

09.01.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftada mücadeleler tüm hızıyla devam etti. Kayserispor evinde konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Kayserispor koptu gidiyor! Üst üste 2. galibiyet...

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta devam ediyor. Kayserispor'un konuk ettiği Altay maçı büyük mücadeleye sahne oldu. Toparlanmak isteyen Altay rakibi karşısında iyi bir performans ortaya koyamadı.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

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Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 27 puanla 11. sıraya yerleşti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altay ise 18 puanla 18. sırada yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Altay
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