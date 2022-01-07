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Kayserispor Kulübü, maç öncesi taraftarlar için stadyumda aşı çadırları kuracak

07.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kulübü, maç öncesi taraftarlar için stadyumda aşı çadırları kuracak

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Altay maçı öncesi, 3. doz aşısını yaptıramayan taraftarlar için stadyum yerleşkesinde Kovid-19 aşı çadırları kuracağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz "hatırlatma aşısını" olmayan kişilerin, stadyumlarda müsabakaları izleyemeyecekleri hatırlatıldı.

Açıklamada, Kayserispor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 9 Ocak Pazar günü 11.00 ile 15.30 saatleri arasında Kadir Has Stadyumunun kuzey kale arkası otoparkında aşı çadırları kurulacağı belirtildi.

Henüz 3. doz aşısını olmayan taraftarların, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş yapabilecekleri ve Altay maçını izleyebilecekleri ifade edildi.

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