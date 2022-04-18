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Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

18.04.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayseri temsilcisi bugün saat 13.00'te özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

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