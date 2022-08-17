Kayserispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin üçüncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızı ekibin kulüp tesislerindeki antrenmanı, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşti.

Atan, burada yaptığı konuşmada, bu haftayı 3 puanla atlatmış olmanın hem rahatlığını, hem de sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Bu hafta çok önemli bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Atan, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir teknik ekip ve çok önemli bir kadro. Ligin şampiyon olmuş takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanıyoruz. Çok ciddiye aldığımız ve önem verdiğimiz, gücümüzü gerçek anlamıyla test edebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Onlar topa sahip olmayı seviyorlar. Biz de oyun oynamaya çalışıyoruz, daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu hafta onları daha az topa sahip olmayı zorlayıp, biz de daha fazla topa sahip olmaya çalışacağız. Oyun bence bu şekilde gelişecek. Yavaş yavaş eksik oyuncularımız da dönüyor. Thiam bugün biraz ayağını denemeye başlayacak. Kemen Fransa'da ondan iyi bir haber geldi. Attamah'ın 3-4 haftası daha var. İnşallah onlar da gelince, tam kadro olunca daha güçlü daha iyi bir Kayserispor izletebileceğimizi düşünüyoruz."

- "İyi bir birliktelik ve sinerji yakaladık"

Taraftara da seslenen Atan, şöyle devam etti:

"Taraftarın tepkisi ve eleştirisi taraftarın en doğal hakkıdır. Ama bu sezon bunları biraz daha ertelemek, içimize atmak, üzülmek ama tepki göstermemek taraftarımızdan en büyük beklentimiz. Biz çok çalışıyoruz ve iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz ki oynayacağımızı düşünüyoruz. Ama taraftarımız verdiği destekle bize yön verecek. Onlardan bu hafta verdikleri desteğin daha fazlasını her maç içerideki maçlardan bekliyoruz. İyi bir birliktelik ve sinerji yakaladık. Oyuncular performanslarını yukarı çekecek. Biz de teknik ekip olarak onların performansının yukarı çıkması için gerekli oyunu, ortamı ve zemini hazırlayacağız. İnşallah bu sene, taraftarımızda biraz içine atacak, biraz üzülecek ama çok zaman sevinecek."

Kayserisporlu oyuncu Ali Kerimi ise süper ligdeki en önemli takımlardan birisiyle karşılaşacaklarını, Medipol Başakşehir karşısından ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını söyledi.

