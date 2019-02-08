SPOR

Kayserispor, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.02.2019 20:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden İstikbal Bellona Kayserispor, 17 yıl önce aramızdan ayrılan amigo Elifoğlu'nu unutmadı.

Kayserispor, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı

İstikbal Bellona Kayserispor kulübü sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından Amigo Elifoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Kayserispor sevdalısı, tribünlerin sevilen siması Mustafa Salkım’ı (Amigo Elifoğlu) vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe ile bu akşam oynayacağımız karşılaşmayı Elifoğlu’na ithaf ediyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Salkım Kayserispor Amigo Elifoğlu

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