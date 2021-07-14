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Kayserispor, Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı

14.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı.

Kayserispor, Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı

Hes Kablo Kayserispor, genç savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı. Geçen sezon kiralık olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor forması giyen Oğuzhan Çapar yeni sezon öncesi teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma dahil edilmedi.

Yapılan görüşmelerin ardından Oğuzhan Çapar ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Oğuzhan Çapar. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Oğuzhan Çapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Kayserispor
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