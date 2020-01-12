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  4. Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar ile anlaştı.Hes Kablo Kayserispor, TFF 1.Lig takımlarından 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar’ı renklerine bağladı.

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Hes Kablo Kayserispor, 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor, TFF 1.Lig takımlarından 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar’ı renklerine bağladı. Stoper mevkinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan 17 müsabakada da görev yaptı. 2 sarı kart görüp 2 asisti bulunan Oğuzhan 1530 dakika sahada kaldı.
Balıkesirspor alt yapısında yetişen ve 2014 yılında profesyonel olan Oğuzhan Çapar, hafta başında Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

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