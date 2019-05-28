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Kayserispor olağanüstü kongre kararı alındı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kayserispor'da Erol Bedir'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı alındı.

Kayserispor olağanüstü kongre kararı alındı

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Kayserispor süper lig

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