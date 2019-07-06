Kayserispor, Ömer Uzun'u kadrosuna kattı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bochum Kulübünün genç takımında santrfor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Ömer Uzun, geçen sezon kulübüyle çıktığı 25 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırarak, gol kralı olmayı başardı.
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