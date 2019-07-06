SPOR

Kayserispor, Ömer Uzun'u kadrosuna kattı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.07.2019 20:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın Bochum Kulübünde forma giyen forvet Ömer Uzun'u transfer etti.

Kayserispor, Ömer Uzun'u kadrosuna kattı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bochum Kulübünün genç takımında santrfor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Ömer Uzun, geçen sezon kulübüyle çıktığı 25 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırarak, gol kralı olmayı başardı.

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Ömer Uzun Kayserispor

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