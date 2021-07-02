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Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek

02.07.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor Kulübünün teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü.

Samet Aybaba'nın itirazı kısmen kabul eden kurul, fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Samet Aybaba Süper Lig Kayserispor

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