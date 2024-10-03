Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile görüşüyor

Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Gençlerbirliği’nde görev yapan Sinan Kaloğlu’nu Kayseri’ye getirdi.

Bugün Kayseri’ye gelen Teknik Direktör Kaloğlu, Başkan Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’la bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kayseri Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Şuan anlaşma olmadı ama Sinan Kaloğlu hocamızı davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında Kayseri için doğru kararı vereceğiz” dedi.