YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti

Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti

25.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor kafilesi, Kayseri Havalimanı'ndan hareket etti.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mensah ile Mert Çetin dışında eksik bulunmuyor.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kocaelispor-Adanaspor maçının ardındanKocaelispor-Adanaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:58
Yatsı
21:35
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.