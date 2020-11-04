YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek

Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Hatayspor ile oynayacağı lig malaçına sarı kırmızılı taraftarlar girebilecek.Süper Lig’in 8.

Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek

Hes Kablo Kayserispor’un Hatayspor ile oynayacağı lig malaçına sarı kırmızılı taraftarlar girebilecek.
Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, locaları taraftarlara açıyor. Pazar günü oynanacak Hatayspor maçında kuzey ve güney tribünde bulunan localara Kayserispor taraftarları girebilecek. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun locaların kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınabilir kararına uyarak Kuzey ve Güney tribünde bulunan büyük localara taraftarlarımızı almaya karar verdik. Bu doğrultuda kuzey kale arkası tribününde bulunan locaları Kapalı Kale taraftar grubuna tahsis ederken, güney tribünde bulunan locaları ile taraftarlara açmayı uygun gördük. Güney tribünde bulunan localara 160’a yakın taraftarımızı alabileceğiz. Bunun için de tek maçlık loca bileti satışa çıkarıldı" dedi.
Hes Kablo Kayserispor kulübü, Pazar günü oynanacak Hatayspor maçında geçerli olmak kaydıyla Güney tribünü loca biletini 38 TL’den satışa çıkardı.

Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.