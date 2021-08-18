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Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

18.08.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adamla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Hikmet Karaman'a güvendiklerini belirten Çamlı, "Kayserispor taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman'ın bugün kente gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kayserispor, geçen sezonun son haftalarında takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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