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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan serzeniş! ''Kaos varmış hissi oluşturmayın'' Devam edecek mi?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 21:31
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz; takımda kendisi ve başkanla ilgili bir olumsuzluğun olmadığını söyleyerek, “Yeni yönetim gelir, eskisi devam eder. Ben hizmet için buradayım. İstenirse başımın üstüne” dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

''3 PUANI HAK ETTİK AMA...''

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Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz “Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok gol pozisyonumuz vardı. Yüzde 65'lere yakın topla oynama oranımız, bir o kadar da pozisyonumuz vardı ama geçen seneki problemlerimiz, bitiremeyişimiz devreye girdi. Aslında 3 puanı hak ettiğimizi ama en azından 1 puana sahip olmamız gerektiğini düşünüyorduk, olmadı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar çok değerliler. İlk hafta baydık. İkinci hafta bir maç oynadık. Şimdi tekrar maçımız ertelendi. Konya maçını oynayacağız ve bu maçtan sonra bir milli ara var. Ritmimizi yakalamakta biraz zorlanacağız. Oyuncularıma çok inanıyorum ve güveniyorum. Ben çok iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“KAOS VARMIŞ HİSSİ OLUŞTURMAYIN”

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Kulüpte güzel bir hava ve ortamın olduğunu kaydeden Yılmaz; “Başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir hava ve ortam var. İnşallah galibiyetlerle birlikte daha iyi olacağız. Burada bir kaos ve problem varmış hissi oluşturmamanızı istiyorum. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Kayserispor'u, bu şehri çok daha iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Benimle alakalı, başkanımla alakalı bir olumsuzluk söz konusu değil. Ben buraya hizmet etmeye, Kayserispor'u layık olduğu yerlere getirmek için buradayım. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Milli ara ile birlikte ritmimize ulaşacağız. Bu kadar fedakar, sorumluluk sahibi ve elini taşın altına kalan insanlar görmedim. Onları küstürmemek, üzmemek lazım. Kendileri ne kadar sıkıntıda da olsa bize yansıtmamaya çalışıyorlar. Bizde alacağımız galibiyetlerle onlara ve şehre destek olacağız. En ufak bir problem yok. Burada harika bir ailemiz var” ifadelerini kullandı.

''YÖNETİM DEĞİŞİRSE DEVAM EDECEK Mİ?''

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Bir gazetecinin “yönetim değişirse devam edecek misiniz?” sorusuna Yılmaz, “Bunlarla alakalı yorum yapmak çok doğru değil. Yeni yönetim gelir, eskisi devam eder. Ben hizmet için buradayım. İstenirse başımın üstüne” diye konuştu.

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Kayserispor Burak Yılmaz
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