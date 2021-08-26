Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, tek hedeflerinin Kayseri şehrini futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi olduğunu belirtti.

Karaman, yeni transfer Mame Thiam ve Asbaşkan Ali Çamlı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Hikmet Karaman, Kayseri'ye dördüncü gelişi olduğunu hatırlattı.

Dört kere bir şehre gelmenin kolay olmadığına dikkati çeken Karaman, "Zaman zaman eleştiriler de alıyorum, onlar bizi motive ediyor. Onun için değerli Kayserili dostlardan ricamız, bir tek hedefimiz var, Kayseri şehrinin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi. Bunun için de çalışacağız. Lütfen Kayserispor bayrağı altında buluşalım, bizler gelip geçiciyiz, Kayserispor kalıcı." ifadelerini kullandı.

Thiam ise çok önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Takım halinde bir bütün olarak bunları yapacağımıza bütün kalbimle inanıyorum ve Kayseri şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Asbaşkan Çamlı da Thiam'ın çok başarılı olacak, karakterli ve ahlaklı bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç ise Kayseri'yi her zaman olduğu gibi hak ettiği yerde, olumlu olarak anılması için el birliği ile dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İstanbul’da Thiam’ların çok olabileceğini ancak Kayseri’de bir tane olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Herkes Thiam için çalışacak, dolayısıyla Kayserispor için çalışmış olacak. Thiam da yakışanı yapacak, olay bu kadar basit. Seviyoruz, güveniyoruz. Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş kardeşimize, Erciyes Anadolu Holding’in değerli CEO’suna, Kayseri Şeker Fabrikamıza ayrıca, Berna başkan bu işin artık olmazsa olmazı, kendi alanında başarılı olduğu gibi sporda da, Süper Lig’de de yegane bir hanımefendi, kulüp başkanı olarak yönetimi ile birlikte şehrimize en güzel hizmetleri verdikleri için teşekkür ediyoruz."

