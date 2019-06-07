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Kayserispor, Tjaronn Chery'i istiyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery’i yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor, Tjaronn Chery'i istiyor

2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'i bonservisi ile tranfser etmek isteyen sarı kırmızılı kulüp, görüşmelere başladı.

Çin ekibi Guizhou Hengfeng ile 6 ay daha sözleşmesi bulunan Chery ile prensip anlaşmasına varan İstikbal Mobilya
Kayserispor, cüzzi bir rakam karşılığında bonservisiyle transfer etmek istiyor. Chery'nin menajerine Çin takımını ikna etmesini söylendi.

Çin ekibi Guizhou Hengfeng 31.12.2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Tjaronn Chery de, İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalmak istiyor. Kayseri'de mutlu olan ve iyi bir sezon geçiren Chery, bonservis konusunun çözülmesini bekliyor.


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''Transferi açıklayacağız''''Transferi açıklayacağız''
'Hiçbir kulüple anlaşma yapmadım''Hiçbir kulüple anlaşma yapmadım'
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Kayserispor Tjaronn Chery

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