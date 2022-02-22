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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

22.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Hikmet Karaman: "Burada 2-1 kaybettiğimiz bir maç var. 2-1'in rövanşını almak istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli maçlar oynadıkları söyledi. Yüksek tempolu maçların kendilerini beklediğini ve Trabzonspor karşılaşmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Geriye döndüğümüzde Hatay, Fenerbahçe, Galatasaray dozajı yüksek maçlar. İçeride Giresun maçı da aynı şekilde. Bütün bu maçlar geride kaldı. Önümüzde tekrar dozajı yüksek maçlar var. Trabzon, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor. Bunların öncesinde Trabzon maçı var." dedi.

Karaman, Trabzonspor'un ligde son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına değinerek, şunları kaydetti:

"Farklı oyun anlayışı olan takımların 90 dakikasını izledik. Oradaki maçın analizinin bizim maçla aynı olacağını zannetmiyorum. Trabzon'un bize karşı öyle oynayacağını zannetmiyorum. Burada 2-1 kaybettiğimiz bir maç var. 2-1'in rövanşını almak istiyoruz. Trabzonspor'a saygı gösteriyoruz. Trabzonspor'un Türkiye liginde, şampiyonluktaki en büyük rakibi kendisi. Trabzonspor şampiyonluk yolunda rakip olarak tek kendisini görüp yoluna böyle devam ediyor. Biz de saygı duyuyoruz ama böyle bir takıma karşı da en iyi futbolumuzu oynayıp güzel bir skorla Kayseri'ye dönmek istiyoruz."

Önemli eksiklerinin olduğunu da belirten Karaman, Trabzonspor maçında iyi bir oyun sergilemek istediklerini dile getirdi.

Karaman, Avrupa kupalarına gitme şanslarının olduğuna işaret ederek, "Bizimle birlikte birçok takımın matematiksel olarak Avrupa'ya gitme şansı var. Önce altlarla ilişkini keseceksin. Biz Trabzon'u yendiğimizde niye bu hayali kurmayalım ki? Çok net kurabiliriz ama önce altlarla ilgimizi tamamen kesmeliyiz. Avrupa'ya en kısa gitme yolumuz kupa. Yeneceksin ve kupayı alıp Avrupa'ya gideceksin. Gerçekleştirdiğimizde müthiş olacak. Öteki yolu da niye gerçekleştirmeyelim. Temkinli olmamız lazım." şeklinde konuştu.

- "Maça hazır olacağız"

Futbolculardan Carlos Mane de çok iyi bir takım olduklarını ve iyi oynadıklarını ifade etti.

Önemli maçlara çıkacaklarına değinen Mane, "Çok iyi bir hocaya sahibiz. Hocamız bize doğru yerde doğru şekilde şans veriyor. Doğru yoldayız. Önümüzde iki önemli maçımız var. Maçları kazanabilecek güzel ve kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Lidere karşı oynayacağız. Çok iyi bir rakip. Bu tarz maçları oynamayı seviyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Maça hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Miguel Cardoso ise lider Trabzonspor'la oynayacakları zorlu maçta hedefleri doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

- Antrenman

Teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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