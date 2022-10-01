Kayserispor Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor hangi kanalda?
Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Ümit Öztürk; Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir.
İlk görev aldığı maç, 2. yardımcı hakem olarak
Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Ümit Öztürk; Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir.
24 yaşında iken evlenmiştir. Ümit Öztürk Süper Lig Hakemi klasmanında görev almaktadır.
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