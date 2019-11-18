Kayserispor'un 15 yaşındaki yıldızı Emre Demir'e Sevilla kancası

Kayseri'de bir radyo yayınına telefonla bağlanan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımlarının birinci kalecisi Silviu Lung ve Gençlerbirliği ağlarını sarsarak Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını alan 15 yaşındaki Emre Demir'e transfer teklifi geldiğini söyledi.

"EMRE'YE SEVILLA HAFİF KAÇAR, DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE"

Uygun, iki oyuncuya teklifin La Liga ekibi Sevilla'dan geldiğini belirterek, "Rumen kalecimiz Silviu Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi, bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'nın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar, çünkü Emre'nin birçok dünya devi peşinde" dedi.

HAYRETTİN DEMİR: KARAR KAYSERİSPOR'UN

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir ise Sevilla iddialarını doğrulayarak, "Emre için kulübe gelen bazı teklifler olduğunu biz de duyduk. Bunların arasında Sevilla da var. Bu transferde karar verecek olan Kayserispor'dur" diye konuştu.

