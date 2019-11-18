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Kayserispor'un 15 yaşındaki yıldızı Emre Demir'e Sevilla kancası

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.11.2019 18:39 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Emre Demir ve kaleci Silviu Lung için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Kayserispor'un 15 yaşındaki yıldızı Emre Demir'e Sevilla kancası

Kayseri'de bir radyo yayınına telefonla bağlanan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımlarının birinci kalecisi Silviu Lung ve Gençlerbirliği ağlarını sarsarak Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını alan 15 yaşındaki Emre Demir'e transfer teklifi geldiğini söyledi.

"EMRE'YE SEVILLA HAFİF KAÇAR, DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE"

Uygun, iki oyuncuya teklifin La Liga ekibi Sevilla'dan geldiğini belirterek, "Rumen kalecimiz Silviu Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi, bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'nın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar, çünkü Emre'nin birçok dünya devi peşinde" dedi.

HAYRETTİN DEMİR: KARAR KAYSERİSPOR'UN

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir ise Sevilla iddialarını doğrulayarak, "Emre için kulübe gelen bazı teklifler olduğunu biz de duyduk. Bunların arasında Sevilla da var. Bu transferde karar verecek olan Kayserispor'dur" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
WAY BE BİR GOL ATMAYLA YILDIZ OLDU:)) ŞİŞİRİN ŞİŞİRİN EMRE MOR GİBİ..ENES ÜNAL GİBİ SİNAN GÜMÜŞ GİBİ .. ŞİŞİRİN VERİN GAZI..
Kaç kere izledin arkadaşım da öyle konuşuyorsun gel kayseride alt yapı maçlarını izle ondan sonra konuş
Aynen öyle sonrada arda gibi ukala olup çıksın. Ne demiş ben büyük insan ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim
@deprem Emre gerçekten iyi futbolcu olacak inşallah. Yalnız ezberden böyle yorum yapmanız hoş olmamış. Birkaç maçını izleseydiniz iyi olurdu.
Bu çocuğu mersinde kuvayi milliyespor da görmüştum fakir bir aile çocuğu babasıda eski bir amatör kaleciydi çesmeli belediye spor kaleciyisiydi, babasının ilgisi ve desteğiyle bir yerlere geldi torpilsiz çıkan nadir futbolculardan birisi çok hırslı bir çocuk allah yolunu açık etsin
Sevilla hafif kaçar nedir ya
sevilla bizdik takımları katlar maçlarda
Barselonadan-bekliyor-sanirim
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