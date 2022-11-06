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''Kayserispor'un içine Barcelona kaçtı'' Gaziantep FK'yı da deplasmanda devirdiler...

06.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor’u konuk etti. Zorlu karşılaşma konuk ekip Kayserispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Kayserispor, ligde son 5 maçta 11 puan topladı. Bu istatistiği gören taraftarlar sarı-kırmızılıların hocası Çağdaş Atan'a sevgi gösterisinde bulundu.

''Kayserispor'un içine Barcelona kaçtı'' Gaziantep FK'yı da deplasmanda devirdiler...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçın 88. dakikasında galibiyet golünü atan Kayserispor çıkışını sürdürdü.

"KAYSERİSPOR'UN İÇİN BARCELONA KAÇTI"

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Bu sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor yenilmezlik serisini bu maçla devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etmiş oldu. Kayseri ekibi bu sonucun ardından Beşiktaş'ı geçerek 5. sıraya yükseldi. Taraftarlar ise ''Kayserispor'un için Barcelona kaçtı'' şeklinde yorumlar yaptı.


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