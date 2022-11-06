''Kayserispor'un içine Barcelona kaçtı'' Gaziantep FK'yı da deplasmanda devirdiler...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçın 88. dakikasında galibiyet golünü atan Kayserispor çıkışını sürdürdü.

"KAYSERİSPOR'UN İÇİN BARCELONA KAÇTI"

Bu sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor yenilmezlik serisini bu maçla devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etmiş oldu. Kayseri ekibi bu sonucun ardından Beşiktaş'ı geçerek 5. sıraya yükseldi. Taraftarlar ise ''Kayserispor'un için Barcelona kaçtı'' şeklinde yorumlar yaptı.



