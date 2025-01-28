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Kayserispor'un yeni hocası Hırvat Sergej Jakirovic oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Sivasspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü 48 yaşındaki Bosna-Hersek kökenli Hırvat Sergej Jakirovic oldu. Son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran tecrübeli Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile Kayserispor 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kayserispor'un yeni hocası Hırvat Sergej Jakirovic oldu!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 21. haftada Sivasspor deplasmanında alınan 5-2’lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

1.5 YILLIK ANLAŞMA!

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Yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa’da birçok önemli isim ile görüşen Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran Sergej Jakirovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirović; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirović'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz eylül ayında Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran 48 yaşındaki teknik adamın kariyerinde Sesvete (Hırvatistan), Gorica (Hırvatistan), Maribor (Slovenya), Zrinjski Mostar (Bosna Hersek) ve Rijeka (Hırvatistan) gibi takımlar da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
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