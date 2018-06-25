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Kayserispor Volkan Şen ile temasa geçti!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor ile sözleşmesi sona eren ve yeşil-beyazlı takımın kadroda düşünmediği Volkan Şen'e Süper Lig'den talip çıktı. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın, Volkan Şen'in transferi için yönetimle konuştuğu belirtildi.

Kayserispor Volkan Şen ile temasa geçti!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Konyaspor'dan ayrılan Volkan Şen'in alınması için yönetimle konuştuğu öğrenildi.

30 yaşındaki kanat oyuncusu ile temasa geçen yönetimin, ilk görüşmede olumlu sonuç aldığı ve bu oyuncu ile anlaşmak için şartların zorlandığı belirtiliyor.

Konyaspor'da 13 lig maçında forma giyen Volkan Şen, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

(Sporx)

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Kayserispor Volkan Şen

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