Kayserispor Volkan Şen ile temasa geçti!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da hareketli saatler yaşanıyor.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Konyaspor'dan ayrılan Volkan Şen'in alınması için yönetimle konuştuğu öğrenildi.
30 yaşındaki kanat oyuncusu ile temasa geçen yönetimin, ilk görüşmede olumlu sonuç aldığı ve bu oyuncu ile anlaşmak için şartların zorlandığı belirtiliyor.
Konyaspor'da 13 lig maçında forma giyen Volkan Şen, 1 gol ve 2 asistle oynadı.
(Sporx)
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