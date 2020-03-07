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Kayserispor zoru başarmak istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.03.2020 08:43 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımı kümede tutmak adına mücadele verdiklerini söyledi.Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kayserispor zoru başarmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımı kümede tutmak adına mücadele verdiklerini söyledi.
Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarından Kayserispor için destek isteyen Başkan Berna Gözbaşı, "Bizler geçiciyiz. Bugün varız yarın olmayız ama tek bir hedefimiz var. İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz. Ligin son sırasındayız ama mücadele eden bir takımımız var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Herşeyle savaşıyoruz. İnşallah kümede kalmayı başaracağız. Medyamızın da bize destek vermesini istiyoruz" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, Göztepe galibiyetiyle başlayan çıkışı Kasımpaşa deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa maçı öncesi heyecanımız büyük. Göztepe maçıyla güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bu haftada devamını getirmek istiyoruz. Bu heyecanımızı da sizlerle paylaşmak istedik" dedi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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