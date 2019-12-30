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  4. Kayserispor'da ikinci Prosinecki dönemi

Kayserispor'da ikinci Prosinecki dönemi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 30.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'ye emanet edildi.

Kayserispor'da ikinci Prosinecki dönemi

Dünyaca ünlü İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona'nın da aralarında bulunduğu takımlarda forma giyen Prosinecki, Hırvatistan Mili Takımı ile 2002 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra 2003 yılında aktif futbol yaşantısına son verdi.

Daha sonra 2006-2010 yılları arasında Hırvatistan milli takımında teknik direktör Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Prosinecki, futbolcuyken bir dönem formasını da giydiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında 2010 yılında kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimine başladı.

Kızılyıldız'dan ayrıldıktan sonra 15 Ekim 2012'de Kayserispor'da göreve başlayan Hırvat teknik adamın, sarı-kırmızılı takımdaki ilk deneyimi 15 ay sürdü.

Prosinecki, 2012-2013 sezonun 7. haftasında Mersin İdmanyurdu maçının ardından 7 puanla 15. sırada devraldığı takımda önemli işlere imza atarak Kayserispor'u sezon sonunda 52 puanla 5. sıraya kadar taşıdı.

Prosinecki'nin öğrencileri 2013-2014 sezonunda ise beklentileri karşılamayarak başarısız bir grafik çizdi. İlk devrenin sonunda 12 puanla son sırada yer alan Kayserispor'da 17. haftada deplasmanda 5-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından 31 Aralık 2013'te Hırvat teknik adam ile yollar ayrıldı.

48 MAÇTA 18 GALİBİYET

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un başında 48 karşılaşmaya çıkan Prosinecki, 18 galibiyet sevinci yaşadı. Kayserispor, Hırvat teknik direktör yönetiminde çıktığı maçlarda 12 beraberlik, 18 de yenilgi aldı.

Prosinecki yönetimindeki Kayserispor Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 maçta ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hırvat teknik adam, Kaysersipor'un ardından sırasıyla Azerbaycan ve Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.

Bosna Hersek'i 2018'den bu yana çalıştıran Prosinecki'nin EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda çalıştırdığı milli takım gruptan çıkma şansını yakalayamamış, bunun üzerine 27 Kasım'da Hırvat teknik adamla yollar ayrılmıştı.

HEDEF LİGDE KALMAK

Kayserispor Kulübü Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Kayserispor için en iyi tercihi yaptıklarını söyledi.

Prosinecki'nin Kayseri'yi tanıdığını belirten Tokgöz, "İlk hedefimiz ligde kalmak. Hocamızla da bu konu üzerinde konuştuk. Devre arasında yapacağımız transferlerle de ligde kalacağımıza inancımız tam" diye konuştu.

(AA)

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Futbol Kayserispor robert prosinecki süper lig

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