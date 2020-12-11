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Kayserispor’da 5 eksik var

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.12.2020 10:12 | Son Güncelleme

Sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 5 futbolcu forma giyemeyecek.Süper Lig ligin 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 5 futbolcu sahaya çıkamayacak.

Kayserispor’da 5 eksik var

Sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 5 futbolcu forma giyemeyecek.
Süper Lig ligin 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 5 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları devam eden kaleci Silviu Lung, Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Karahan Yasir Subaşı ve Wilfried Kanga Trabzonspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
Sakatlığı geçen İlhan Depe ile koronavirüs karantina süresi sona eren Denis Alibec ise maç kadrosunda yer alacak.

Kayserispor’da 5 eksik var

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