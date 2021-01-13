YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’da 7 yabancı hoca çalıştı

Kayserispor’da 7 yabancı hoca çalıştı

13.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor’da 7 yabancı hoca çalıştı

Hes Kablo Kayserispor’da 7 yabancı antrenör takımı çalıştırdı.Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da Rumen teknik direktör Dan Petrescu dönemi resmen başladı.

Hes Kablo Kayserispor’da 7 yabancı antrenör takımı çalıştırdı.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da Rumen teknik direktör Dan Petrescu dönemi resmen başladı. Petrescu, sarı kırmızılı takımda bu sezon görev yapacak 3.teknik direktör oldu. Petrescu, Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan 7.yabancı teknik direktör olarak da tarihe geçti.
Daha önce İngiliz, Portekizli, Hırvat, Gürcü teknik direktörler görev yaparken 3 kez de rumen teknik direktörler sarı kırmızılı takımlın çatısı altında yerini aldı. Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan ilk yabancı teknik direktör İngiliz Richard Beresford olurken şu an için son yabancı hoca Dan Petrescu oldu.
Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan yabancı teknik direktörler şunlar: Richard Beresford (İngiliz teknik direktör. 1973-1974 sezonunda görev yaptı) Gigi Multescu (Rumen teknik direktör. 1997-1998 sezonunda görev yaptı) Şota Arveladze (Gürcü teknik direktör. 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında 84 maçta görev yaptı) Robert Prosinecki (Hes Kablo Kayserispor’da 2 kez farklı dönemlerde göreve geldi ve 3 sezonda görev yaptı) Domingos Paciencia (Portekizli teknik direktör. 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında Robert Prosinecki’nin gönderilmesi sonrasında takımın başına getirildi. Kayserispor ile 7 lig maçına çıktı) Marius Sumudica (Rumen teknik direktör. 2017-2018 sezonunda görev yaptı. 33 Süper Lig, 8 türkiye Kupası maçında takımın başında yeraldı) Dan Petrescu (Rumen teknik direktör. 1967 doğumlu Petrescu ilk kez Türkiye’de çalışacak)

Kayserispor’da 7 yabancı hoca çalıştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Bellona Kayseri 5.kez kazandı

Bellona Kayseri 5.kez kazandı

Yasir Subaşı form tutuyor

Yasir Subaşı form tutuyor

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri: 96- Adana Basketbol:73

Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri: 96- Adana Basketbol:73

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.