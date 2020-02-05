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Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 18:15 | Son Güncelleme

Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Recep Mamur Kulüp Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yarı sahaya kurulan istasyonlarda koordinasyon hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri tamamlanan kaleci Lung ile Zoran Kvrzic de idmanda yer aldı.

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü (haberi dönmedi)<br />

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor antrenman Hes Kablo Kayserispor Süper Lig

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