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Kayserispor'da, Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

16.02.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Hikmet Karaman: - "Hem teknik heyet hem oyuncu grubu olarak rakibin bulunduğu durumu da unutmadan yükselişimize devam etmek istiyoruz" - Oyuncu Uğur Demirok: - "İçerideki güzel oyunumuzu ve galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü GZT Giresunspor'u konuk edecek Yukatel Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli iki maçı atlattıklarını söyledi.

Giresunspor'un çok ciddi ve dişli bir rakip olduğunu belirten Karaman, rakiplerinin deplasmanda büyük takımlara karşı oynadığı oyunun ortada olduğuna dikkati çekti.

Rakiplerinin çok enteresan ve çarpıcı istatistikleri olduğunu belirten Karaman, "Taraftarımız çok güzel organizasyon yapmış. Galip gelerek kentin plakası olan 38 puana ulaşmamızı istiyorlar. Süper bir motivasyon olmuş. Bu motivasyonla birlikte hem teknik heyet hem oyuncu grubu olarak rakibin bulunduğu durumu da unutmadan yükselişimize, alışkanlıklarımıza devam etmek istiyoruz. Taraftarımızdan da destek bekliyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Thiam ise Giresunspor karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını, kazanmaları durumunda yukarıya doğru tırmanmaya devam edeceklerini ve rakiplerini de yerinde tutacaklarını ifade etti.

Afrika Kupası'na da değinen Thiam, "Orada farklı bir iklim, atmosfer vardı. Gelince biraz adaptasyona ihtiyacım oldu. Şu anda geçti. Önümüzdeki maça odaklanıyoruz." dedi.

- Demirok: "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz"

Kaleci Bilal Bayazit de geçen hafta karşılaştıkları Galatasaray maçından bir puanla ayrıldıkları için üzüldüklerini söyledi.

Giresunspor'u yenerek puanlarını 38'e çıkarmak istediklerini kaydeden Bayazit, "İyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puan Kayseri'de kalır. Önümde Lung gibi iyi bir kaleci var. Fazla şans gelmiyor. Gelen şansı değerlendirmen gerekiyor. Allah'a çok şükür onu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederim." diye konuştu.

Uğur Demirok ise güzel bir karşılaşma olacağını, içeride taraftarıyla bugüne kadar çok iyi oyun oynayıp, çok iyi galibiyetler aldıkların anlattı.

Galip gelerek puanlarını kentin plakası olan 38'e çıkarmak istediklerini vurgulayan Demirok, "Tüm taraftarlarımızın, şehrimizin desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. İçerideki güzel oyunumuzu ve galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan, teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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