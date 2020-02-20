Kayserispor’da Kadın dayanışması

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulüpte kadın dayanışması içerisine girdi.

Süper Lig’de haftalar sonra galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor’da moraller yüksek. Konyaspor maçı öncesinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcuların eşleri ile sabah kahvaltısında biraraya geldi. Türkiye’nin ilk kadın başkası, öğleden sonra da TOBB’un kadın üyeleri ile Kayserispor tesislerinde buluştu. Başkan Berna Gözbaşı, sabah saatlerinde Kayseri’de bulunan sarı kırmızılı futbolcuların eşleriyle kahvaltıda buluştu. Hep birlikte Kayserispor başarısı için çaba sarfedeceklerini söyleyen bayanlar,. Berna Gözbaşı’na da başarılar dilediler.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve İcra Kurulu üyeleri, Kayserispor antrenmanı öncesi tesislere giderek Başkan Berna Gözbaşı ile biraraya geldi. Kendisine destek veren kadın girişimciler antrenman sahasında selfie çekmeyi de ihmal etmediler.



