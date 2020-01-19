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  4. Kayserispor'da kupa mesaisi başladı

Kayserispor'da kupa mesaisi başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kayserispor'da kupa mesaisi başladı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 21 Ocak Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalya'daki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanı, ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşuyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından sona erdi.

Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

İki takım arasında kupada Kayseri'de oynanan ilk maç 0-0 tamamlanmıştı.

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Futbol Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası

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