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  4. Kayserispor'dan toplu imza töreni

Kayserispor'dan toplu imza töreni

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan toplu imza töreni

Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

(AA)

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Kayserispor Enver Cenk Şahin Muris Mesanovic zoran kvrzic Gustavo Campanharo Mario Situm Oğuzhan Çapar

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