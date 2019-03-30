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Kayserisporlu Mensah için Beşiktaş iddiası

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 30.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

İspanyol basını daha önce de ismi Beşiktaşla anılan Kayserisporlu Mensah’ın sezon sonu Beşiktaş’a kiralanabileceğini bildirdi.

Transfer gelişmesi...

İspanyol basını yazdı...

İspanyol basını daha önce de ismi Beşiktaş’la anılan Kayserisporlu Mensah’ın sezon sonu siyah-beyazlılara kiralanabileceğini iddia etti.

İspanyol basını daha önce de ismi Beşiktaş’la anılan Kayserisporlu Mensah’ın sezon sonu siyah-beyazlılara kiralanabileceğini iddia etti.

Tapusu Atletico Madrid’de olan Mensah’ın bir süredir sakat olduğu belirtilirken “Mensah da Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Sezon sonu anlaşma olabilir” yorumu yapıldı.

Tapusu Atletico Madrid’de olan Mensah’ın bir süredir sakat olduğu belirtilirken “Mensah da Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Sezon sonu anlaşma olabilir” yorumu yapıldı.

Beşiktaş, Mensah’ı takıma katkı yapmayan Oğuzhan Özyakup’un yerine düşünüyor.

Beşiktaş, Mensah’ı takıma katkı yapmayan Oğuzhan Özyakup’un yerine düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan Mensah, bu sezon Kayserispor'la oynadığı 26 resmi karşılaşmada 4 gollük performans gösterdi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan Mensah, bu sezon Kayserispor'la oynadığı 26 resmi karşılaşmada 4 gollük performans gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
mensah Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Kayserispor

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