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Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.Hes Kablo Kayserispor’un 1.2.3.

Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un 1.2.3. ve 4 haftalarda oynayacağı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 4 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor, iki maçını Cumartesi, bir maçını Pazar günü ve bir maçını da Cuma günü oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
1.Hafta
Kayserispor-Kasımpaşa
13 Eylül Pazar / 17.00
Kadir Has Stadı
2.Hafta
Alanyaspor-Kayserispor
19 Eylül Cumartesi / 19.00
Bahçeşehir Okulları Stadı
3.Hafta
Kayserispor-Erzumspor
26 Eylül Cumartesi / 13.30
Kadir Has Stadı
4.Hafta
Ankaragücü-Kayserispor
2 Ekim Cuma / 20.00
Eryaman Stadı

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Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
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Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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