YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’un Erzurum maçı kadrosu

Kayserispor’un Erzurum maçı kadrosu

06.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor’un Erzurum maçı kadrosu

Hes Kablo Kayserispor’un Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Dan Petrescu, Erzurum’a 21 futbolcu götürdü.
Süper Lig’in 24.haftasında deplasmanda B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılar 21 futbolcu ile deplasmana gitti. Teknik Direktör Dan Petrescu, Erzurumspor ile oynanacak maçın kafilesine Portekizli futbolcu Miguel Lopes’i de dahil etti. Sarı Kırmızılı takımın Erzurumspor maçı kadrosunda Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Zoran Krvzic, Uğur Demirok, Miguel Lopes, Dimitrios Kolovetsios, Nehuen Mario Paz, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Daniel Avramovski, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Besard Sabovic, Karlo Muhar, Melih Okutan, Aaron Justin Lennon, İlhan Parlak, Kevin Luckassen, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz yeraldı.
Sakatlıkları bulunan Pedro Henrique, Anton Maglica, Denis Alibec, Ömer Uzun, kadro dışı olan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru, performansı yeterli olmayan Silviu Lung ile Muğdat Çelik maç kadrosunda yer almadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:57
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Kayserispor Erzurum’a gitti

Kayserispor Erzurum’a gitti

Kayserispor 30 kişilik kadrosunu TFF’ye bildirdi

Kayserispor 30 kişilik kadrosunu TFF’ye bildirdi

Başkan Palancıoğlu, iki kültür-sanat projesi için İstanbul’da inceleme yaptı

Başkan Palancıoğlu, iki kültür-sanat projesi için İstanbul’da inceleme yaptı

Yahyalılı çocuklar kayakla tanıştı

Yahyalılı çocuklar kayakla tanıştı

Yahyalılı çocuklar kayakla tanıştı

Yahyalılı çocuklar kayakla tanıştı

Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.